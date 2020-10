Plug Power-Aktie: Top-Performer auch während der Krise!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

In einer Zeitperiode, in der die meisten Wasserstoffaktien konsolidieren, gibt es eine Aktie, die weiterhin sehr stark performt und das ist Plug Power. In den letzten drei Monaten notierte die Aktie von Ballard Power ca. 7 Prozent im Minus, die Aktie von Nel ca. 9 Prozent im Minus und die Aktie von PowerCell Sweden ca. 32 Prozent im Minus.



