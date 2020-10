Plug-Power-Aktie: Das Timing könnte kaum schlechter sein!

Am Montag haben die Börsianer sich scheinbar einstimmig dazu entschlossen, in den Panikmodus zu wechseln. Quer durch alle Branchen rasselten die Kurse in Richtung Keller. Der Schuldige dafür ist, wie so oft in diesem Jahr, das Coronavirus. Nachdem die Infektionszahlen so gut wie überall sprunghaft angestiegen sind und lokal bereits neuerliche Lockdowns in die Tat umgesetzt wurden, geht die Angst um. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung