Plug Power-Aktie: Test bestanden – das ist jetzt wichtig!

Die Plug Power-Aktie befindet sich seit dem 22. November in einer Konsolidierungsphase. Ein erster Versuch, den Kurs im Bereich der 40,00-Dollar-Marke wieder zu stabilisieren, scheiterte nach Bekanntwerden der neuen Corona-Mutante B.1.1.529 (Omikron). Das sorgte an der Börse für große Verunsicherung und ließ die Kurse dahinschmelzen. Auch bei Plug Power. In der vergangenen Woche sanken die Notierungen um fast 17 Prozent und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



