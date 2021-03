Plug Power Aktie: Technische Levels zu beobachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) Aktien fielen am Mittwoch, nachdem das Unternehmen eine Neuformulierung der Finanzzahlen bekannt gab. Das Handelsvolumen der Aktie am Mittwoch ist höher als an jedem anderen Tag in den letzten zwei Wochen.

Der 15-Minuten-Chart zeigt, dass die Aktie möglicherweise einen doppelten Boden beim Preisniveau von 33 $ gebildet hat.



