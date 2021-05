Plug Power-Aktie: Die Talsohle erreicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Mit einem Plus von über sieben Prozent gehörte die Plug Power-Aktie gestern zu den Tagesgewinnern an den amerikanischen Börsen. Mit dem Kursgewinn setzt sich der positive Trend der letzten Tage fort. Für die in den vergangenen Monaten leidgeprüften Aktionäre von Plug Power ein Moment der Freude. Die Plug Power-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch im Januar fast zwei Drittel ihres Wertes abgegeben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung