Plug Power Aktie: Starker Deal!

In den vergangenen Tagen haben die Aktien aus dem Brennstoffzellen-Bereich einige Federn lassen müssen. Immer dichter jedoch werden die Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung auch auf diesen Segment als Lösung in der Energiewende im Automobilbereich setzen muss. Ein starker Deal auch für Plug Power, das zu den Unternehmen gehören kann, das sich hier profiliert. Leichte Kursverluste wie am Donnerstagmorgen spielen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung