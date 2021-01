Plug Power Aktie: Stärker als Ballard und Nel?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat in den vergangenen Handelssitzungen eine starke Entwicklung genommen. Der Wert konnte gerade in den zurückliegenden Wochen als US-Wert massive Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nun allerdings wurde es kurz vor dem Jahresausklang ungemütlicher. Es ging um gut 10 % abwärts, wobei die Aktie am letzten Tag des alten Jahres weitere 1 % abgab.

An der sehr guten Ausgangsposition jedoch ändert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung