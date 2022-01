Plug Power-Aktie: Sieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Plug Power konnte in den ersten Stunden des neuen Jahres an den Börsen einen kleinen Sieg davontragen. Die Notierungen kletterten um immerhin 4,4 % nach oben. Die Aktie überschritt mit den ersten Kursen, die an den Börsen entstanden, eine bedeutende Marke. Neue Nachrichten gibt es für den Konzern bis dato nicht.

Neue Hoffnung

Die Wasserstoffwirtschaft muss darauf setzen, dass die Energiewende in zahlreichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung