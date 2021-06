Plug Power-Aktie: Sie wollen die ersten sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power hat offensichtlich wieder zurück in die Spur gefunden. Nach einem unheimlichen Lauf (von 14,26 Euro am 11. Mai ging es hinaus auf 26,80 Euro zum Wochenbeginn), waren die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten bis am Mittwoch auf wieder 23,36 Euro zurückgefallen. Mittlerweile notiert die Plug-Power-Aktie wieder jenseits der 25 Euro, und die Nachrichtenlage war zuletzt ja wirklich nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



