Plug Power Aktie: Shortseller schickt Aktie auf Talfahrt!

Die Euphorie über die Partnerschaft mit Renault und dem Deal mit der SK Group scheint abgeflaut zu sein. Kurze Zeit nach der angekündigten Partnerschaft büßte der Kurs gemäß dem Motto „Buy the rumor, sell the news“ 20 % ein. Gestern musste der Kurs einen erneuten Abverkauf hinnehmen, als das Investmentunternehmen Kerrisdale Capital via Twitter verkündete, die Plug Power Aktie zu shorten.