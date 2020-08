Plug Power Aktie: Sensationelle Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat in den vergangenen Monaten offenbar gut gewirtschaftet. Die jüngsten Zahlen, die am 6. August der Öffentlichkeit übermittelt werden/wurden, zeigen eine deutliche Verbesserung gegenüber der Konkurrenz. Denn immerhin wird der Umsatz nicht nur stabil sein (im gesamten Jahr), sondern im vergangenen Quartal mit etwa 56,5 Millionen Dollar in etwa so hoch sein wie im Quartal 2 2019 und darauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



