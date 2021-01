Plug Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Freitag zum Ende der Woche noch einmal einen unglaublichen Kurs erreicht – die Aktie schaffte ein kleines Plus auf 54,32 Euro. Dies wiederum hatten zahlreiche Analysten nicht mehr erwartet. Die Notierungen sind auf einem Kurs in Richtung des nächsten 15-Jahres-Hochs – eine Sensation.

Plug Power: So schnell wie keine

Die Gewinne der vergangenen Woche standen kurzzeitig auf der Kippe.



