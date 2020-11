Plug Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist als US-Gigant in Deutschland nicht so bekannt, wie es das Unternehmen vielleicht verdient hätte. Nun hat der Konzern die nächste Stufe auf dem Weg zur besten Aktie des gesamten Sektors der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen wie Nel Asa, Ballard Power, ITM Power oder PowerCell Sweden hingelegt. Die Aktie ist so stark wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Analysten ...



