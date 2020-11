Plug Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist in den vergangenen Tagen eine wahre Sensation gelungen. Der Wert ist nun am Montagmorgen noch einmal mit einem Raketenstart in eine Woche gegangen, die extrem viel verspricht. Gleich zum Handelsauftakt wurden mehr als 6,8 % Kursgewinn erzielt. Die Aktie schnellte teilweise auf fast 16,80 Euro nach oben. Dies wäre ein neues 15-Jahres-Top. Der Hintergrund ist einleuchtend.

