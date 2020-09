Plug Power Aktie: Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Montag zum Auftakt des Handels um etwa 5 % zugelegt. Die Aktie konnte sich mit einem Plus in Höhe von etwa 50 Cent so deutlich nach oben schieben, dass eine Sensation in der Luft liegt – die Aktie scheint ihre Konkurrenz von Nel Asa und Ballard Power massiv abhängen zu können. In den kommenden Sitzungen hat der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



