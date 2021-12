Plug Power-Aktie: Schreck lass nach!

So ziemlich alle Aktien, die in irgendeiner Weise mit regenerativen Energien zu tun haben, mussten am Montag heftig Federn lassen. Grund dafür waren Aussagen des US-Senators Joe Manchin, dem billionenschweren Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden im Senat eine Abfuhr zu erteilen.

Das Projekt schien damit schon auf der Kippe zu stehen und die Anleger fürchteten um die darin enthaltenen Subventionen. Das bekam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



