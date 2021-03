Plug Power-Aktie: Der Rücksetzer bietet Kaufchancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie hat ihre Abwärtsbewegung auch zum Auftakt in die neue Woche fortgesetzt. An der Technologiebörse Nasdaq büßte der Wasserstofftitel am Montag weitere 3 Prozent ein und sank auf 38,11 USD. Plug Power ist jedoch kein Einzelfall, der gesamte Wasserstoffsektor erfährt derzeit eine umfassende Korrektur. Hier lohnt ein Blick auf den E Mobilität Wasserstoff Index, der neun aussichtsreiche Wasserstoff-Player bündelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



