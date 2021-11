Plug Power-Aktie: Rückschlag – Ein Knaller!

Plug Power konnte am Montag den starken Börsenbeginn in den darauf folgenden Stunden nicht mehr verteidigen. Am Ende des Tages gab der Wert gestern immerhin mehr als 1 % nach. Die Aktie ist dennoch in einer guten Verfassung. Der nächste Anlauf in Richtung von 40 Euro wäre aktuell nicht sehr überraschend.

Plug Power stärker als gedacht

Das Unternehmen ist ohnehin stärker als gedacht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung