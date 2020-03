Plug Power Aktie: Die Richtung stimmt!

Plug Power Aktie | ISIN:US72919P2020 | WKN:A1JA81

Die Bullen konnten den Support um 2,50 Euro sehr gut nutzen und haben den Kurs gen Norden ansteigen lassen. Der Blick auf den Chart zeigt auf, welche Wichtigkeit die 38-Tagelinie immer wieder hat. So prallte der Kurs fast punktgenau an dem gleitenden Durchschnitt ab. Jetzt ist es wichtig, dass die Bullen am Ball bleiben und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung