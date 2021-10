Plug Power-Aktie: Der Retter in der Not?

Die Plug Power-Aktie konnte in diesem Jahr bisher für wenig Begeisterungsstürme sorgen. Vornehmlich bewegte das Papier sich nach unten und konnte von der über weite Strecken guten Stimmung an den Märkten nicht ansatzweise profitieren. Das änderte sich nun ausgerechnet in der vergangenen Woche.

Große Sorgen um die hohe Inflation, anhaltende Probleme bei Lieferketten und rasant steigende Energiepreise führten zu teilweise massiven Korrekturen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung