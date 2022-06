Plug Power Aktie: REPowerEU bringt Plug nach Belgien. 100 MW Elektrolyseur „auf eigene Rechnung“. Dazu mit Acciona in Spanien – Netz entsteht…

Weitere Suchergebnisse zu "Acciona":

Plug Power Aktie – auf allen Kontinenten präsent, überall mit starken Joint Venture Partnern “ am Start“. Ob Produktion leichter Transporter mit H2-Antrieb oder Wasserstoffproduzent oder H2-Infrastrukturanbieter oder Lieferant/Produzent von Elektrolyseuren oder Brennstoffzellen oder Anbieter von Komplettlösungen

Plug Power scheint auf gutem Weg, eine wichtige Rolle in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zu spielen. Und nach dem ein GW Auftrag in Dänemark und dem „Start“ mit Lidl setzt man nun ein Ausrufezeichen. Bekannt war der Aufbau einer landesweiten „greenhydrogen“-Produktion mit Acciona in Spanien und jetzt setzt man einen Fuss nahc Antwerpen

100 MW Elektrolyseure und „Verflüssigungstechnik“ aus eigener Produktion bringt Plug Power in den Hafen von Antwerpen – 30 Jahre Pacht vereinbart.

Während Plug Power bereits in den USA mit diversen H2-Produktionsstandorten – in verschiedenen Stadien der Inbetriebnahme – ein landesweites „green hydrogen“ Produktions- und Verteilnetzwerk aufbaut, hat man jetzt den europäischen Markt ins Auge gefasst. Und es würde nicht verwundern, wenn jetzt zur Entscheidung in die Wasserstoffproduktion einzusteigen auch eine Elektrolyseur-Produktions-Stätte nach Europa käme. Die Ansagen der EU-Kommission über Förderbedingungen für Produktionsstätten von Elektrolyseuren werden bestimmt auch in Richmond aufmerksam „gelesen“ –

Der für den Binnenmarkt zuständige Kommissar Thierry Breton erklärte anlässlich des european Electrolyser Summit: „Sauberer Wasserstoff ist unerlässlich, um die CO 2 -Emissionen der Industrie zu reduzieren und zu unserer Energieunabhängigkeit von Russland beizutragen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, weshalb dieser europäische Elektrolyseur-Gipfel genau zur rechten Zeit stattgefunden hat. Heute stimmte die Industrie einer Verzehnfachung der Produktionskapazitäten für Elektrolyseure in Europa zu. Die Kommission wird diese wichtige Expansion der Industrie unterstützen, damit die Industrie bei den Technologien für saubere Energie der Zukunft eine führende Rolle einnehmen kann.“

Und was wird jetzt in konkret in Antwerpen gemacht? Plug Power Aktie worldwide…

Plug Power wird im Hafen von Antwerpen-Brügge im Herzen Europas eine 110-Megawatt-Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit einer Kapazität von 35 Tonnen pro Tag errichten. Der Standort biete die Möglichkeit, Strom aus den vor Ort und in der Nähe befindlichen Windturbinen zu gewinnen. In der Anlage sollen jährlich bis zu 12.500 Tonnen flüssiger und gasförmiger grüner Wasserstoff für den europäischen Markt produziert werden. Mit dem Bau der Anlage wird voraussichtlich Ende 2023 begonnen. Die erste Produktion von grünem Wasserstoff wird für Ende 2024 erwartet, und die Inbetriebnahme der Anlage ist für 2025 vorgesehen.

„Da Europa mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Energiesicherheit zu kämpfen hat, wird unsere Vereinbarung mit dem Hafen Antwerpen-Brügge den lokalen Märkten den dringend benötigten grünen Wasserstoff liefern„, sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power. „Die aus geopolitischen Risiken resultierende Energiekrise in Europa hat die Nachfrage nach Projekten zur Entwicklung von grünem Wasserstoff beschleunigt.“

Gutes Timing am richtigen Ort – Plug Power Aktie bedient die ganze Wertschöpfungskette

Spannend sind fürPlug Power die Vorteile des Standorts. Denn er bietet Zugang zu Wasser, Straße, Schiene und Pipelines für die Lieferung von grünem Wasserstoff an Kunden. Entlang des Standorts wird eine frei zugängliche Wasserstoff-Pipeline gebaut und Plug Power habe mit Fluxys einen Vertrag über eine Machbarkeitsstudie für den Anschluss an die Pipeline unterzeichnet. Diese Pipeline soll Teil eines europäischen und für andere Unternehmen frei zugänglichen Wasserstoff-Netzes werden.

Plug Power plant im NextGen District des Hafens bauen, einem Areal, das Unternehmen zur Verfügung steht, die die Kreislaufwirtschaft unterstützen. Im Rahmen des im NextGen District entstehenden Clusters erkundet Plug Power Partnerschaften, um die Kreislaufnutzung des bei der Produktion von grünem Wasserstoff anfallenden Abwassers zu vervollständigen. Und die Kunden sind bereist „da“: Der am Standort produzierte Wasserstoff soll von mehreren Kunden im Hafen bezogen werden. Der Hafen von Antwerpen-Brügge verfügt über mehr als 1.500 Hektar überdachte Lagerflächen für die Schwerindustrie. Plug Power soll zur Dekarbonisierung der Logistikströme des Hafens beitragen, mit Materialumschlagslösungen, Brennstoffzellenfahrzeugen durch HYVIA – ein Joint Venture zwischen Plug Power und Renault – und stationären Stromversorgungslösungen für die Landstromversorgung.

Wichtig – politischer Rückenwind. Plug Power Aktie scheint sowhl in den USA als auch in Europa da „richtig positioniert.“

„Plug Power ist bereits einer der größten Investoren in die europäische Wasserstoffwirtschaft und einer der größten Arbeitgeber in Europa unter den ‚Pure-Playern‘ für Wasserstoff. Unsere Investition in eine Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff im Herzen Europas unterstreicht unser Engagement auf dem europäischen Markt“, fügte Marsh hinzu. „Europa ist entschlossen, von ausländischen Energiequellen für fossile Brennstoffe auf einheimische Quellen für grüne Energie umzusteigen, und wir helfen dabei, diese Vision zu verwirklichen.“

Der Ministerpräsident von Flandern, Jan Jambon, stellte fest: „Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle bei der Energiewende und bietet gleichzeitig viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen für Flandern. Dank der strategischen Lage unserer Häfen und der Kompetenz unserer Unternehmen, Forschungszentren und Bildungseinrichtungen haben wir alle Voraussetzungen, um das Wasserstoffzentrum Westeuropas zu werden. (…) Die Entscheidung von Plug Power für Antwerpen ist das Ergebnis der engen Beziehungen, die ich, die flämische Regierung, Flanders Investment & Trade und der Hafen mit dem Unternehmen aufgebaut haben. Gleichzeitig bestätigt es die Rolle, die Flandern im Bereich der erneuerbaren Energien spielt. Ich freue mich daher sehr, Plug Power in Flandern willkommen zu heißen.“

… und weiter

Auch Belgiens Energieministerin Tinne Van der Straeten steht fördernd bereit: „Belgien ist entschlossen, beim Durchbruch von grünem Wasserstoff eine Vorreiterrolle zu spielen. (…). Unternehmen wie Plug Power, die ihre Aktivitäten in unsere föderale Strategie integrieren, sind das beste Beispiel dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Auf diese Weise können wir unsere Klimaziele erreichen, die Treibhausgase bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren und bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Das wird eine Strategie sein, die sich für Belgien, für die Beschäftigungszahlen und für das Klima auszahlt.“

Jacques Vandermeiren, CEO des Hafens Antwerpen-Brügge, fügte hinzu: „Die Unterzeichnung des Vertrags mit Plug Power ist eine Bestätigung für die Attraktivität unseres Hafens und des NextGen Districts. Ihr Projekt ist genau das, was wir im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft im Sinn haben. Wir geben dem Wasserstoff als Energieträger und Kraftstoff alle Chancen und engagieren uns damit als aktiver Vorreiter in der Wasserstoffwirtschaft. Ich danke Plug Power und allen Beteiligten für das Vertrauen.“

Plug Power Aktie steht für die ganze Wertschöpfungskette – könnte wirklich die Grösse erreichen, von der Andy Marsh immer spricht

Plug Power will Anbieter von Technologie, Produzent und Verteiler von Wasserstoff und Mit-hersteller von Brennstoffzellenanwendungen, wie Transportern, werden. Bei diesem ganzheitlichen Ansatz, den in dieser Konsequenz eigentlich nur Andy Marsh mit seiner “Plug” in einem derart fortgeschrittenem Stadium verfolgt, scheint man mittlerweile dabei zu sein kräftig Aufträge einzusammeln.

Nachdem zuletzt ein Pilotprojekt eines potentiell auf Amazon- oder Walmart-Niveau möglichen Kunden, nicht mal eine Unternehmensmeldung wert schien – handelte sich hierbei um LIDL, die ein französisches Logistikzentrum testweise auf grünen Wasserstoff umstellen – wundern einen die aktuellen Interviews Andy Marsh’s wenig.

Für 2021 erreichte Plug Power einen Umsatz von rund 502 Mio USD, wobei 497 Mio USD erwartet worden sind. Und im Q4 erreichte man davon rund 162 Mio USD. Positiv: Über 20 % der Umsätze des Quartals kamen von neuen Geschäftsaktivitäten, darunter Verkäufe von Elektrolyseuren in Höhe von über 10 Mio USD. Aufträge für das neue Geschäftsfeld Elektrolyseure zur Auslieferung in 2022 belaufen sich auf 155 MW. Dazu ein 250 MW Auftrag von Fortescue zur späteren Auslieferung respektive noch nicht vertraglich fixiert. Für 2022 ist ein Umsatz von 900 bis 925 Mio USD geplant – ein Zuwachs von 80% gegenüber 2021. Und so bestätigt man auch die Ziele für 2025: 3 Mrd USD Umsatz mit einer operativen Marge von 17 %. Hier könnte demnächst durchaus eine Veränderung möglich sein. Denn seit dieser Prognsoe gab es den 1 GW Auftrag aus Dänemark, die heutige Investitionsentscheidung als H2-Produzent und…



EINE WEITERE SPANNENDE FRAGE. KANN PLUG POWER KURZFRISTIG DURCH DAS REPOWEREU PROGRAMM sein Expansionstempo weiter beschleunigen? Die bisher von Plug „auf die Strasse gebrachten Joint Ventures“ mit Renault. Der südkoreanischen SK Group. Und der australischen Fortescue. Dazu der spanischen Acciona. Alle scheinen im Zeitplan und stützen so die Prognosen für 3 Mrd USD Umsatzziel in 2025. Wenn durch das REPowerEU Programm jetzt ein weiterer greifbarer Umsatzbringer hinzukäme. Denkbar wäre hier eine europäische Gigafactory für Elektrolyseure. Wären die Prognosen dann …



