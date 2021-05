Plug Power Aktie: Plug Power bereitet sich auf die Ausweitung des Geschäfts nach China, Vietnam und Südkorea vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Wasserstoff-Brennstoffzellenhersteller(NASDAQ:PLUG) plant, sein Geschäft auf China, Vietnam und Südkorea auszuweiten, berichtete Nikkei Asia am Dienstag. Was geschah Plug Power beabsichtigt Berichten zufolge, das Geschäft in den drei asiatischen Ländern durch sein Joint Venture mit dem südkoreanischen Mischkonzern SK Group zu erweitern. Die SK Group sagte im Februar, dass sie eine Kapitalinvestition in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar in Plug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!