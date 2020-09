Plug Power Aktie: Phantastisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das, was Plug Power aus den USA jetzt schaffen kann, gilt als phantastisch. Das Unternehmen hat kurz vor dem Wochenende einen unglaublichen Höhenflug hingelegt. Zuletzt ging es im Laufe der vergangenen Woche um sage und schreibe gut 9 % aufwärts. Das Unternehmen hat in zwei Wochen sogar 14 % gewonnen – und schickt sich an, noch einmal ein neues starkes Kursziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



