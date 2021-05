Plug Power Aktie: Optionshändler denken, dass Plug Power sich bald bewegen wird!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) war eine frustrierende Aktie für bullische Händler und Investoren, da die positive Stimmung in der Aktie nicht genug Schwung aufbringen konnte, um den Aktienkurs in nennenswerter Weise nach Norden zu bewegen.

Die Aktie von Plug Power wird mit einem Minus von 62% gegenüber ihrem Allzeithoch vom 26. Januar bei $75,49 gehandelt. Einige Optionshändler glauben jedoch, dass die Plug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung