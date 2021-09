Plug Power-Aktie: Nur noch ein bisschen!

Die Plug Power-Aktie startete stark in den heutigen Handelstag. Um 1,3 Prozent bewegte sich das Papier zunächst in die Höhe und konnte mit 21,96 Euro bereits an der 22-Euro-Linie kratzen. Die hat charttechnisch zwar keine weitere Bedeutung, psychologisch aber schon.

