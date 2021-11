Plug Power-Aktie: Nur Schall und Rauch?

Plug Power konnte jüngst einen neuen Auftrag an Land ziehen, wie „Der Aktionär“ kürzlich berichtete. Jener stammt von einem Konsortium, welches sich dem grünen Wasserstoff vertrieben hat. Jenes bestellte einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 100 Megawatt bei dem US-Unternehmen, der im Laufe des kommenden Jahres in Ägypten in Betrieb gehen soll.

Am Ende soll dabei nicht weniger herauskommen als die bisher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung