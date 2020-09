Plug Power Aktie: Nicht zu stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power ist nach zwei schwachen Tagen an der Börse auch am Freitagvormittag weiter zurückgefallen. Nach einem erneuten Abschlag von rund einem Prozent notierten die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Produzenten zwei Stunden nach Handelsbeginn in Frankfurt bei nur noch 9,80 Euro. Nach ihrem Höhenflug auf mehr als 12 Euro zum Monatsbeginn beträgt das Minus bei der Plug Power-Aktie damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung