Plug Power-Aktie: Neuland erobert!

Die vergangenen Tage waren für Plug Power an der Börse alles andere als erfolgreich. Binnen weniger als einer Woche hatten die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers rund 20 Prozent an Wert eingebüßt, notierten am Montag im Xetra-Handel kurzzeitig bei nur noch 27,86 Euro. Doch die Plug-Power-Aktie kam zurück, beendete den Nikolaustag bereits bei einem Kurs von 29,86 Euro. Am Dienstagvormittag ging es um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung