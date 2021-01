Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist in den vergangenen Wochen einer der stärksten Werte am Markt gewesen. Die Aktei konnte zuletzt innerhalb von fünf Tagen immer noch fast 20 % für sich verbuchen. Nur: Am Freitag, kurz vor Wochenschluss, ging es für den Wert um einen Betrag von 9 % nach unten. Dies wiederum ist nicht die einzige überraschende Nachricht.

Plug Power musste am Freitag ...



