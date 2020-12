Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist auf dem Weg dazu, Geschichte zu schreiben. Das US-Unternehmen hat auch am Montag zum Auftakt der nächsten Handelswoche einen Aufschlag in Höhe von mehr als 2,65 % geschafft. Damit nähert sich der Konzern erneut den nächsten Ausbruchsstufen, die nun sogar ein neues Kursziel ermöglichen. Hintergrund ist auch für diese Aktie die Entwicklung in den USA. Der nächste US-Präsident ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung