Plug Power Aktie: Neues Kursziel!

Plug Power startet auf hohem Niveau in die kommende Woche. Die Kurse sind am Freitag nicht sonderlich bewegt worden, zudem fand der Handel auf recht geringem Volumen-Niveau statt. Daher hat sich an der Ausgangsposition kurzfristig nichts mehr geändert. Plug Power stand jüngst etwas unter Druck und drohte angeblich wieder etwas an Boden zu verlieren. Dies erwies sich in den zurückliegenden Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



