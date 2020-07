Plug Power Aktie: Neue Höhenflüge!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power Aktie ist aktuell ein heißes Eisen in der Anlegerwelt. Die Aktie befindet sich mit einem Kurs von 8,64 Euro auf einem neuen Zwischenhoch. Vergleichsweise steht ein 52 Wochen-Tief von 1,58 Euro, welches am 16.08.19 erreicht wurde. Der High-Flyer konnte in den vergangenen sechs Handelsmonaten ein Plus von 146,9 Prozent an der Börse Stuttgart verbuchen. Somit kommt das Wasserstoff-Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



