Plug Power-Aktie: Neue Fabrik!

Der Planungsausschuss von Bethlehem genehmigte am Montagabend die Pläne von Plug Power zum Bau einer 350.000 Quadratmeter großen Brennstoffzellenfabrik in den Städten Bethlehem und New Scotland. Die Fabrik, die auf dem Vista Technology Campus in Slingerlands gebaut werden soll, wird zunächst 670 Mitarbeiter beschäftigen, von denen die Hälfte vom Hauptsitz des Unternehmens in Latham übernommen wird, sobald das Projekt abgeschlossen ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung