Plug Power Aktie: Nel ASA und PowerCell können nur staunen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power, wochenlang eher auf dem absteigenden Ast, hat sich im allgemeinen Abschwung an den Börsen zuletzt mehr als wacker geschlagen: In den Donnerstag starteten die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten mit einem Aufschlag von fast drei Prozent auf bis zu 12,88 Euro, das ist sogar etwas mehr als zum Handelsschluss am Freitag vergangener Woche, als die Plug Power-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung