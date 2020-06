Plug Power Aktie: NOCH besser als Ballard und Nel Asa?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist eine der Aktien aus der Hype-Branche Wasserstoff- und Brennstoffzellen, die in den kommenden Wochen enorme Chancen hat. Bei einem Plus von mehr als 10 % am gestrigen Donnerstag – ohne wesentliche Unternehmens-Nachrichten – scheinen sich die Investoren von der Stimmung rund um Nel Asa und/oder ITM Power beeindrucken zu lassen. Immerhin hat die Barclays-Bank das Kursziel dramatisch angehoben: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



