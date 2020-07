Plug Power Aktie: Das Milliarden-Dollar-Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Nachdem die Aktie von Plug Power gleich zum Start in die Börsenwoche bei 9,27 Euro in Frankfurt ein neues Mehrjahreshoch ausbildete, haben die Papiere des US-Brennstoffzellenproduzenten bis zum Mittwochabend etwas nachgegeben. 8,24 Euro standen zum Börsenschluss auf dem Kurszettel. Es sind wohl Gewinnmitnahmen, die den Kurs belasteten. Im späten Handel in Stuttgart allerdings sattelte Plug Power wieder zehn Cent obendrauf auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung