Plug Power Aktie: Der Mega-Investment-Hammer!

Auch am Dienstag ging es für die Aktie von Plug Power zunächst abwärts. Dennoch bleibt die Aktie aus Sicht zahlreicher Investoren und Analysten ein Mega-Investment-Hammer. Denn: Der Abschlag von fast 4 % ist eine Reaktion auf die herben Verluste des Konkurrenten Ballard Power am Markt. Allzu ernst, so der Befund, müssten Investoren und Analysten den Rutsch des Kurses nicht nehmen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung