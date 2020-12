Plug Power Aktie: Mega-Expansion!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power (NASDAQ:PLUG) hat angekündigt, dass seine Wasserstoff- und Brennstoffzellenlösungen in Walmart Inc. (NYSE:WMT) E-Commerce-Anwendungen zu erweitern.

Die Expansion begann im August 2020 und wird bis 2021 fortgesetzt, heißt es in einer Mitteilung. In der Ankündigung vom Dienstag heißt es, dass Walmart in ganz Nordamerika 37 Distributionszentren hat, die über 9.500 von Plug Power unterstützte GenDrive-Brennstoffzellenfahrzeuge nutzen.

