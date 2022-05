Plug Power-Aktie: Lohnt sich das?

Liebe Leser, letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Plug Power-Aktie bestellt ist. Hier ihr Fazit: Der Stand! Die Erholungsbewegung hat bei der Plug Power-Aktie nicht lange angehalten und seitdem will sich der Wert nicht so recht für eine Richtung entscheiden. Die Entwicklung! Nach einer deutlichen Erholung sieht es bei der Plug Power-Aktie in den letzten Wochen… Hier weiterlesen