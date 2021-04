Plug Power-Aktie: Licht am Ende des Tunnels?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Ausgelöst durch einen Strom an schlechten Neuigkeiten erlebte die Plug Power-Aktie in den vergangenen Wochen ihr blaues Wunder. Der einstige Gewinngarant hatte mit enormen Verlusten zu kämpfen, seit Ende Januar ging es schon um etwa 65 Prozent in die Tiefe. Ein wichtiger Grund dafür war zweifellos die Ankündigung, dass die Bilanzen der letzten drei Jahre aufgrund von nicht näher spezifizierten Unregelmäßigkeiten überprüft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!