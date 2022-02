Plug Power-Aktie: Lange nix gehört!

Die Aktie von Plug Power befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung: Zum Wochenstart hatten sich die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten im Xetra-Handel minimal auf 18,99 Euro verbessert, am Dienstag rutschten sie gleich wieder ein Stück zurück auf 18,91 Euro. Zwar befindet sich die Plug-Power-Aktie damit auf die Woche betrachtet weiter mit gut zehn Prozent im Plus. Auf Monatssicht aber steht ein Minus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



