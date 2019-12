Plug Power Aktie: Kursverluste gehen weiter!

Bis Ende November ging es der Plug Power Aktie sehr gut und sie konnte deutlich zulegen, doch in den letzten Wochen ist sie wieder am Sinken und liegt aktuell bei einem Kurs von 2,9 USD. Das Thema Brennstoffzelle bleibt aber weiterhin sehr interessant und könnte in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Da der Kurs von 4 USD auf inzwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung