Plug-Power-Aktie: Kursrutsch!

Die Plug-Power-Aktie fiel am Dienstag tief. Zeitweise stand der Titel an der Nasdaq mit 15 Prozent im Minus. Nachdem sich der Börsenwert des Brennstoffzellen-Herstellers innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht hat, kam der Aufwärtstrend in den letzten Wochen zum Stillstand.

User des Finanztrends-Forums zeigen sich vom Kursverlust weitestgehend unbeeindruckt und stufen den Rücksetzer als Erholung nach dem langen Aufwärtstrend ein.



