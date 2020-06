Plug Power-Aktie: Kursexplosion!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power Aktie ist in den letzten Tagen explodiert. Der Kurs ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen und hat damit den bisherigen Aufwärtstrend fortgesetzt. Im ersten Anlauf scheiterten die Käufer noch an der runden Marke bei 6 USD. Doch im zweiten Anlauf gelang der Ausbruch und der Kurs schoss nach oben. Am Ausbruchstag konnte der Kurs sogar die 7 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



