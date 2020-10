Plug Power Aktie – Korrektur darf sich fortsetzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Wasserstoff-Aktien mussten querbeet eine Reihe von Verlusten in der abgelaufenen Börsenwoche verkraften. So auch die Titel des US-Unternehmens Plug Power. Das Unternehmen forscht und fertigt vor allem Brennstoffzellen. Diese werden sowohl im mobilen als auch stationären Einsatz mit Wasserstoff betrieben. So wird Strom produziert unter anderem auch für den Betrieb von Elektrofahrzeugen. Der Konkurrenzdruck steigt in diesem Segment. Zudem ist Wasserstoff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung