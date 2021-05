Plug Power-Aktie: Korrektur abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Für Plug Power scheint es wieder bergauf zu gehen. So konnte der Wasserstoff-Primus endlich vermelden die Jahresabschlüsse der vergangenen drei Jahre korrigiert zu haben. Die Anleger nahmen diese Meldung erleichtert auf. Entsprechend stieg der Kurs in der vergangenen Woche um starke 39 % an. Damit ist der Kurs immer noch weit entfernt von den Höhenflügen zu Beginn des Jahres, allerdings scheint ...



