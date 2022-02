Plug Power-Aktie: Kommt jetzt die Wende?

Nachdem die Aktien der Branche in den vergangenen Monaten komplett in den Keller gegangen sind, gab es erste technische Signale, dass es wieder aufwärtsgehen könnte. Die Plug Power-Aktie schaffte es sogar, den Abwärtstrend zu durchbrechen. Nach der Konsolidierungsphase der vorigen Wochen wurden wichtige Widerstände gebrochen und der Trend geht zurück in eine neutrale Kaufphase.

Was ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung