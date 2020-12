Plug Power Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das kam völlig unerwartet! Bis Mittwoch-Abend betrug das Wochenplus lediglich 2 Prozent. Auch am Donnerstag waren keine Anzeichen zu beobachten. So taumelte die Plug Power Aktie bis Mittag vor sich hin. Doch spätestens nach Handelsbeginn an den US-Börsen zündete die Kursrakete.

Am Ende stand nicht nur ein Tagesplus von rund 9 Prozent zu Buche, die Aktie erreichte im XETRA-Handel ...



