Plug Power Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am gestrigen Mittwoch einen unglaublichen Knall an den Märkten erlebt. Es sieht so aus, als würde der Wert möglicherweise so massiv verlieren, dass es zu einem ganz neuen Kursziel und vielleicht einem Ausverkauf kommen kann. Die Ergebnisse sind ernüchternd und ein großes Alarmzeichen.

Plug Power: Alarm

Die Notierungen fielen am Mittwoch mit einem Tempo von 9 % (!) nach unten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung