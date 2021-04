Plug Power-Aktie: Kein Drive bei Brennstoffzellen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power kooperiert mit BAE Systems, um die Infrastruktur für Wasserstoffbusse in Nordamerika aufzubauen und voranzutreiben. Die PLUG-Aktie gab nach.

Die beiden Unternehmen gaben am Donnerstag ihre Absicht bekannt, die ProGen-Brennstoffzellenmotoren von Plug Power in die Elektrobusse von BAE Systems zu integrieren. Beide Unternehmen werden demnach gemeinsam auch an der Entwicklung von Wasserstoff- und Betankungsinfrastruktur an den Tankstellen arbeiten.

„Fortschrittliche Wasserstoff-Brennstoffzellenanwendungen werden eine ...



